Malaisie - Corée du Nord : De l’eau dans le gaz

Pyongyang a interdit à tous les ressortissants Malaisiens de quitter la Corée du Nord, selon l'agence de presse officielle KCNA, ce qui fait d'eux des otages potentiels dans la brouille croissante qui oppose les deux pays depuis l'assassinat de Kim Jong-Nam à Kuala Lumpur. "Tous les ressortissants Malaisiens (en Corée du Nord) se voient interdire temporairement de quitter le pays jusqu'à ce que l'incident survenu en Malaisie soit réglé de manière appropriée", rapporte hier KCNA, citant le ministère des Affaires étrangères. Kim Jong-Nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-Un, tombé en disgrâce a succombé le 13 février à l'aéroport de Kuala Lumpur à un empoisonnement au VX, un agent neurotoxique si puissant qu'il est considéré comme une arme de destruction massive. La Corée du Sud a immédiatement accusé la Corée du Nord d'avoir orchestré cet assassinat et depuis, la brouille diplomatique entre Kuala Lumpur et Pyongyang —qui entretenaient jusqu'alors des relations relativement chaleureuses— ne fait que s'aggraver. L'ambassadeur de Corée du Nord a été expulsé de Malaisie lundi. En représailles, Pyongyang a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de Malaisie —déjà rappelé en février pour consultations par Kuala Lumpur. Pyongyang espère que le gouvernement malaisien règlera la question "de manière juste et opportune, avec bonne volonté", a ajouté KCNA. Les diplomates et citoyens Malaisiens présents en Corée du Nord seront autorisés "à conduire leurs affaires et à vivre normalement".

En guise de réciprocité, la Malaisie a annoncé hier avoir interdit au personnel de l'ambassade nord-coréenne de quitter le pays, en réponse à une mesure similaire prise auparavant par Pyongyong, qui a interdit à tous les ressortissants Malaisiens de quitter la Corée du Nord. "Aucun officiel ou employé de l'ambassade (de la Corée du Nord) n'est autorisé à quitter le pays", a déclaré le ministère malaisien de l'Intérieur

M. T. et agences