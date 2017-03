Tirs de missiles par Pyongyang : L’Onu saisie de nouveau

La Corée du Nord a tiré lundi une salve de missiles balistiques en direction du Japon, forçant Tokyo et Washington à demander une saisine du Conseil de sécurité de l'ONU, qui s’est réunit hier. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné ces tirs qui étaient selon Pyongyang un exercice visant dans l'avenir à pouvoir frapper les bases militaires américaines au Japon. Ils "violent les résolutions du Conseil de sécurité et sapent gravement la paix et la stabilité régionale", a affirmé le chef de l'Onu, cité dans un communiqué par son porte-parole adjoint Farhan Haq. L'ambassadrice américaine à l'Onu, Nikki Haley, a affirmé de son côté que "le monde n'autoriserait pas la Corée du nord à continuer sur son chemin destructeur". "Les Etats-Unis et leurs alliés sont résolus à stopper cette menace à la sécurité internationale", a-t-elle estimé. Selon KCNA, l'agence officielle de presse nord-coréenne, ces tirs de missiles, lundi, avaient pour objectif de s'entraîner à "frapper les bases des forces impérialistes américaines au Japon, le cas échéant". Selon des responsables américains et sud-coréens, il ne s'agissait pas de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), dont Pyongyang rêve de se doter pour pouvoir menacer le territoire des Etats-Unis. Il s'agit plutôt de missiles balistiques à plus courte portée, inspirés des missiles soviétiques Scud. Les tirs sont survenus au moment où Séoul et Washington procèdent à des exercices militaires conjoints. À Séoul, le président par intérim, Hwang Kyo-Ahn, a souligné que les provocations nord-coréennes représentaient "une menace immédiate et réelle". M. Hwang a appelé au déploiement "rapide" du bouclier antimissile américain

THAAD, projet annoncé l'année dernière par Séoul et Washington et qui suscite la colère de Pékin. Le comble de la tension a été atteint hier, lorsque Pyongyang a affirmé que ses tirs étaient un exercice en vue de frapper les bases américaines au Japon.

R. I.