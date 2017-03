Mossoul : Les forces irakiennes avancent

Les forces irakiennes avançaient hier dans un quartier administratif dans l'ouest de Mossoul, où elles mènent une offensive pour reprendre aux terroristes du groupe Daesh leur dernier grand bastion en Irak, ont indiqué des officiers. Les forces d'intervention rapide, liées au ministère de l'Intérieur, "progressent dans les secteurs de Dawasa et Dindan pour libérer les bâtiments administratifs et ouvrir un passage sécurisé pour permettre aux familles de quitter" leur quartier pour fuir les combats, a déclaré hier l'un d'eux, le colonel Abdelamir Mohammedawi. Les bâtiments du gouvernement local de la province de Ninive sont situés à proximité du pont Al-Hourriyah, mais "nous n'avons pas encore atteint le pont, nous y sommes à quelques mètres", a expliqué le colonel. Les combats à Mossoul-Ouest ont poussé plus de 45.000 personnes à la fuite, a indiqué dimanche l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).