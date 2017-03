Assemblée générale ordinaire de la FASSAS : Rejet des bilans moral et financier

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS) a été marquée par le rejet des bilans moral et financier de 2016. Vingt membres sur 26 convoqués ont pris part à cette AGO, où le bilan moral a été voté à 18 voix contre et 2 pour, alors que le bilan financier a été rejeté par 15 voix contre. Les bilans de l’année 2016 ont été déclarés "insuffisants" et "incohérents", ce qui a conduit à l'éviction du président de la FASSAS, Chakroun Abdelkader, samedi au complexe sportif Ahmed-Ghermoul (Alger). L’intérim est assuré par le président de la ligue de Jijel, Hocine Azizi, a indiqué dimanche à l’APS son homologue de la ligue d’Alger, Samir Chaouch. Trois commissions, celles de candidature, de recours et de passation de consignes, ont été installées en vue de l'assemblée générale élective (AGE) prévue pour le 18 mars. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 12 mars.