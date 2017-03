Championnat national militaire de course d’orientation : 16 équipes en compétition à Cherchell

Seize équipes représentant différentes régions militaires du pays ont pris part, dimanche, au départ du Championnat national militaire de course d’orientation, à l’annexe Abane-Ramdane de l’Académie militaire interarmes Houari-Boumediene de Cherchell (Tipasa).

Outre l’équipe de l’Académie militaire de Cherchell, les participants à cette course d’orientation, soit 67 athlètes, relèvent de différentes unités et forces spéciales de l’Armée nationale populaire (ANP), en plus des six régions militaires du pays. La manifestation, inscrite au titre du programme annuel des activités sportives de l’ANP, est très suivie par les techniciens et vise la détection des meilleurs éléments pour le renforcement des rangs de la sélection nationale de course d’orientation. Lors de son allocution à l’ouverture de cette compétition, qui prendra fin mercredi, le général-major Sidane Ali, commandant de l’Académie militaire de Cherchell, a indiqué que cet événement sportif "revêt une grande importance dans la préparation physique et mentale des éléments de l’ANP". Aussi, il appelé les participants à déployer les efforts nécessaires afin de démontrer leur niveau de maîtrise de la topographie, de la lecture de la carte et de l’usage de la boussole, afin d’atteindre les objectifs assignés, en un temps "record". Le général-major Sidane les a, aussi, invités à œuvrer pour occuper des positions honorables lors de cette course, dans le respect de la discipline militaire. La course d’orientation est une discipline individuelle qui se pratique avec carte et boussole, visant à développer le sens d’observation du participant, tout en l’aidant à acquérir des techniques en matière de topographie et de reconnaissance de terrain. Selon le colonel Noureddine Bouras, cette discipline sportive permet, également, à l’élément militaire de faire montre de son "sens de l’initiative et de la prise de décision, au moment opportun". Cette course d’orientation se déroule sur un parcours de 5.000 mètres, dans un milieu forestier de l’Académie de Cherchell, dont les contours sont, progressivement, découverts par le participant grâce à une boussole et une carte. Le gagnant de cette course est celui qui choisira le meilleur parcours en un temps record.