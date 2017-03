Tlemcen : Saisie de 4 tonnes de cuivre

Quatre tonnes de cuivre destinées à la contrebande ont été saisies, dernièrement, dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris samedi dernier, de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Exploitant des informations, les éléments de la Sûreté de daïra de Bab El Assa ont effectué, en collaboration avec la brigade mobile de la police judiciaire de Sebra, une perquisition dans une habitation en construction appartenant au nommé M.A (49 ans) à hai El Harcha dans la commune de Souani. La perquisition a permis de découvrir cette quantité de cuivre et des articles pour femmes (4.800 serviettes hygiéniques) et 540 flacons de parfum, a-t-on indiqué.

Trois suspects âgés entre 28 et 33 ans ont été arrêtés et l’enquête se poursuit, a-t-on ajouté.