CRB : Les joueurs partiellement payés

Comme la plupart de nos clubs, le Chabab de Belouizdad souffre en matière de ressources financières, ce qui souvent se répercute négativement sur le moral des troupes et peut se déteindre sur les résultats de l’équipe.Ainsi, le malaise a commencé à se ressentir au sein du groupe la semaine dernière, au point où la défaite contre l’USMA, puis la difficile victoire dans le temps additionnel face au DRBT ont laissé penser que les camarades de Cherfaoui n’avaient plus le moral.

D’ailleurs, à la fin de la rencontre devant Tadjenanet, le coach marocain du CRB, Badou Zaki, avait comme tiré la sonnette d’alarme, en déclarant aux médias que la non-régularisation de la situation financière des joueurs n’est pas une bonne chose et que cela pourrait influer négativement sur le moral et le rendement de ses poulains, au moment même où l’équipe de Laâqiba se doit d’engranger un maximum de points afin d’assurer son maintien.

Le nouveau président du club, Hadj Mohamed, n’a pas tardé à réagir positivement pour absorber un tant soit peu la colère des joueurs qui commençaient à s’installer, devant leur impatience de voir enfin la direction du club leur remettre leur dû.

En effet, les joueurs n’auraient pas perçu au moins quatre mois de salaires et quatre primes de match. Il a, selon nos informations, remis lundi les quatre primes de matches en question, à savoir celles des rencontres face à la JSS, MOB, MCO et DRBT. La somme globale avoisinerait les 50 millions de centimes, croit-on savoir. Par ailleurs, le président du club s’active afin de réunir une somme d’argent qui lui permettrait de payer une partie des salaires des joueurs, ce qui aura pour effet de les mobiliser et les motiver en prévision des prochains matches, à commencer par celui de ce week-end contre le CSC en déplacement. Adlène Djaadi, connu pour son amour et son attachement au Chabab, interviendrait lui aussi pour contribuer à résoudre ce problème pécuniaire, qui touche aussi les encadreurs des jeunes catégories, qui n’ont pas été rémunérés depuis de longs mois. Enfin, il faut savoir que la direction du club attend l’argent d’Ooredoo et celui lié au transfert d’Islam Slimani pour renflouer ses caisses et ainsi, mieux gérer les finances du club, notamment le volet lié à la régularisation salariale des joueurs et des staffs techniques toutes catégories confondues.

Mohamed-Amine Azzouz