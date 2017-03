MOB 3 - JSK 0 : Les Canaris volent toujours aussi bas

Les journées se succèdent et se ressemblent finalement pour la JSK. Malgré les changement, pour le moins pas réfléchis, opérés au niveau du staff technique et de l'effectif, les camarades du portier Assellah ne voient toujours pas le bout du tunnel.

Dans le derby de la Kabylie, disputé hier à huis clos au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa, les Canaris, en position de second relégable, se sont lourdement et logiquement inclinés face à la lanterne rouge du championnat, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. La JSK continue de couler petit à petit. Les poulains du duo Moussouni-Rahmouni ont pris l'eau (3-0).

La première période de cette confrontation, dominée surtout par l'aspect tactique, n'a pas connu beaucoup d'occasions de but. L'enjeu a visiblement pris le dessus sur le jeu. Dès la reprise, les Crabes ont montré plus de détermination et de volonté. Belkacemi, qui venait de remplacer Yaya, ouvre la marque pour les locaux (56').

Benmelouka, sur contre, met les siens à l'abri en doublant la mise (67'). À trois minutes de la fin, Berchiche surprend son portier et aggrave la marque. Une défait qui ne fait que confirmer la situation, pour le moins difficile, dans laquelle se trouve le club algérien le plus titré. De son côté, le MOB, qui compte deux matchs en moins, se relance.

Rédha M .