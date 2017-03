Mission de consultations du FMI : Prévue à Alger du 7 au 20 mars

Une mission du FMI va séjourner à Alger du 7 au 20 mars pour mener ses consultations annuelles sur l’économie algérienne, a appris l’APS jeudi auprès du chef de mission du FMI pour l’Algérie, Jean-François Dauphin.

La mission qui rentre dans le cadre des consultations menées au titre de l’article IV des statuts du Fonds monétaire international va discuter avec les autorités algériennes de la situation économique et des politiques économiques mises en œuvre pour doper la croissance, a-t-il fait savoir. Résolument plus optimiste, le FMI a maintenu en janvier dernier les prévisions de croissance pour l’Algérie à 3,6% en 2016 et à 2,9% en 2017, en anticipant une reprise à partir de 2021 à 3,4%. Le FMI a gardé ses prévisions pour l’inflation en Algérie inchangées en 2016 à 5,9% contre 4,4% en 2015 et prévoit un taux de 4,8% en 2017.

Le solde du compte courant a représenté -15,1% du Pib en 2016 et devrait baisser à -13,7% du Pib en 2017 et maintenir la même tendance baissière jusqu’à 2021 à -6,3% du Pib. Le Fonds a souligné que l’Algérie avait figuré parmi les pays émergents et en développement qui ont « réussi à maintenir une position nette extérieure positive grâce à son très faible endettement extérieur ». Il a également relevé que l’économie algérienne avait la possibilité de mener l’ajustement au choc des prix de pétrole qui jusqu’ici « n’a eu qu’un effet limité » sur la croissance économique.