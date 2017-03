Relogement : Report de la 22e opération

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué que "les fortes intempéries enregistrées récemment ont été à l'origine du retard de la 22e opération de relogement au profit des habitants "des derniers bidonvilles, haouchs et chalets". Ces intempéries ont retardé l'aménagement extérieur des nouvelles cités, a-t-il expliqué, ajoutant qu'"il faudrait attendre un ou deux mois pour finir ces travaux".

Le wali a fait état, dans ce sens, de la finalisation des listes des bénéficiaires de cette 22e opération de relogement, sans toutefois préciser la date de son lancement.

Cette 22e opération sera suivie par d'autres (d'une 23e jusqu’à une 27e), avait annoncé auparavant M. Zoukh, s'engageant à la prise en charge des familles "algéroises" occupant des logements "exigus" et des "jeunes sur le point de se marier". Avant la visite d'inspection, le wali d'Alger avait présidé, dans la matinée, l'ouverture d'une journée de sensibilisation sur "le partenariat durable pour la promotion de la citoyenneté" où il a salué le rôle des associations et de la société civile dans le développement social, notamment à travers l'attention et l'aide apportées aux catégories vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les femmes en détresse. Cette rencontre vise l'évaluation et la dynamisation de l'action associative, a indiqué M. Zoukh, affirmant que le développement social est la responsabilité de tous.

APS