blessée en Irak : Samira Mouaki de retour

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif, a affirmé que l'ambassade d'Algérie en Irak a accompagné la journaliste algérienne blessée Samira Mouaki à l'aéroport de Bagdad, pour son retour dans le pays. À une question de l'APS sur les développements de l'affaire de la journaliste Samira Mouaki blessée en Irak, M. Benali Chérif a indiqué qu’«une équipe de notre ambassade a accompagné la journaliste et sa famille à l'aéroport de Bagdad pour son retour au pays». «Nous notons avec satisfaction l'évolution positive de la santé de la journaliste algérienne Samira Mouaki Benani, et cette amélioration a été confirmée par un examen minutieux effectué mercredi par les membres du staff médical qui l'ont autorisée à voyager en lui recommandant d'observer le repos total durant sa période de convalescence compte tenu de son état psychologique découlant des blessures graves qu'elle a subies», a assuré le porte-parole du MAE. Le responsable a exprimé sa gratitude aux frères irakiens, pour «l'attention fraternelle qu'ils lui ont accordée depuis sa blessure». Il a rendu hommage aux autorités et au gouvernement de l'Irak frère, pour «l'intérêt particulier dont ils l'ont entourée, à travers la prise en charge sanitaire, ainsi que pour la solidarité du peuple irakien avec elle». «Nos avons perçu cet intérêt à tous les niveaux auprès des frères irakiens, à la faveur du suivi quotidien de son état par notre ambassade à Bagdad», a-t-il ajouté.