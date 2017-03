Association culturelle pour la Protection du patrimoine historique : 25 médiateurs pour les projets de restauration et de réhabilitation

L’association culturelle pour la Protection du patrimoine historique et naturel "Bel Horizon" d’Oran compte désigner 25 médiateurs pour la valorisation du patrimoine oranais, a-t-on appris auprès d'un de ses membres.

Ces médiateurs constitueront un trait d’union entre les pouvoirs publics et les citoyens pour informer sur les projets de restauration et de réhabilitation du patrimoine culturel, historique et naturel dont la ville d’Oran regorge et faire connaître les différentes actions en relation avec le patrimoine oranais, a indiqué Abdelhak Mohamed Rafik.

Les médiateurs du patrimoine auront également pour tâche de sensibiliser les citoyens sur l’importance de la sauvegarde de cet héritage et d’organiser des visites guidées à différents monuments archéologiques, culturels, historiques et naturels de la ville d’Oran, a-t-il ajouté. Pour la concrétisation de cette initiative, soutenue par le ministère de la Culture et l’Union européenne, l’association "Bel Horizon" a procédé, depuis la semaine écoulée, à la formation de jeunes pour le métier de médiateur du patrimoine, a-t-on fait savoir.

La formation, qui aura lieu chaque samedi pendant une période de six mois, est encadrée par des experts dans la gestion du patrimoine, des historiens, des architectes et des photographes spécialisés, selon la même source.

A signaler que l’association "Bel Horizon" dispose d'un club de lecture et un autre de cinéma connaissant un engouement particulier chez les amateurs. Elle organise également, chaque année, une randonnée touristique aux différents monuments archéologiques et historiques situés sur le mont "Murdjadjo" et a, à son actif, plusieurs publications sur le patrimoine, entre autres un livre sur les forts de la ville. (APS)