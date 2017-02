MDN : 9 terroristes neutralisÃ©s Ã  Tizi Ouzou

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Tizi-Ouzou (1re RM) a neutralisé neuf terroristes, le matin du 28 février 2017, suite à une opération de fouille et de bouclage, menée près de la commune d'Azeffoun, wilaya de Tizi-Ouzou », précise-t-on de même source.

Cette opération « de qualité, qui est toujours en cours, s'est soldée par la récupération de deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, un fusil à lunette, un fusil à pompe, cinq fusils de chasse, une quantité de munitions et divers objets », conclut le communiqué du MDN.