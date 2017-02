Tizi Ouzou : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™une bande de malfaiteurs

Une bande de malfaiteurs impliqués dans une affaire de disparition forcée d’un citoyen à Draa El Mizan, une trentaine de kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a été démantelée par les forces de sécurité de la même localité, a-t-on appris lundi dernier auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, selon laquelle « les investigations entreprises par la police ont abouti au démantèlement de bande de malfaiteurs composée de 7 individus, originaires de Tizi-Ouzou et d’Alger, qui sont à l’origine de cette disparition, dont les motivations sont d’ordre financier ».

« Les investigations, qui ont permis l’identification et l’arrestation de quatre d’entre eux, ont déterminé que ces derniers ont usé d’un subterfuge pour embarquer le jeune disparu de son domicile à Draâ El-Mizan et le conduire vers la wilaya d’Alger, d’où ils ont exigé de sa famille de restituer une somme d’argent que son frère leur a subtilisée dans le cadre de l’achat d’une quantité de drogue », a indiqué notre source, en précisant qu’une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre pour association de malfaiteurs en vue de la commission d’un enlèvement suivi d’une demande de rançon, en réunion, avec usage de véhicules automobiles, et commercialisation de drogue. Présentés, en fin de semaine écoulée, au parquet de Draâ El Mizan, les malfaiteurs arrêtés ont été mis en détention préventive, alors que leurs trois complices en fuite sont activement recherchés, a annoncé notre source, en précisant que trois véhicules, qui ont servi dans cette affaire, ont été saisis.

Bel. Adrar