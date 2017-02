Identification du terroriste abattu par les forces de lâ€™ANP Ã  Jijel

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire, avant-hier 25 février 2017, près de la Mechta de Hedabla, commune de Ziama Mansouria, wilaya de Jijel (5e RM) et qui s'est soldée par la récupération d'un fusil semi-automatique de type Simonov, d'une grenade et d'une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification du terroriste abattu. Il s'agit du dénommé L. Louanès alias "Taher Beghila".