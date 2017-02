LFP : AGO aujourdâ€™hui Ã  Sidi Moussa

Les travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP) auront lieu aujourd’hui 26 février 2017, à 15h30, au Centre Technique National de Sidi Moussa, Alger.

À l'ordre du jour :

• Examen des états financiers et rapport de gestion de l’exercice clos au 31 décembre 2016.

Pour des raisons pratiques liées à l’organisation, la LFP invite les membres de l’AG à confirmer leur participation ou le cas échéant, celle du membre élu et dûment mandaté pour les représenter, en remplissant le formulaire et le retourner avant le dimanche 19 février 2017 par E-mail : liguedefootballpro@yahoo.fr ou par Fax : 023.51.13.01/03.

Les documents relatifs aux travaux de cette Assemblée Générale seront transmis aux membres par e-mail. Ils sont également disponibles au niveau du secrétariat de la LFP pour leur retrait à partir du dimanche 13 février 2017.