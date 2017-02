Arrestation de 107 individus dans plusieurs wilayas

Cent sept individus ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté nationale dans les wilayas d'Alger, Constantine et Batna, pour détention de drogue, port d'armes blanches et exploitation de parkings sauvages, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Ces interventions ont donné lieu à la saisie de 23 armes blanches, ainsi que 536 comprimés psychotropes, 72.249 grammes de drogues et 5,79 de cocaïne, outre un montant de 587.000 DA, précise la même source. À Constantine, la police a démantelé une bande criminelle de 12 individus accusés d'appartenance à un réseau national de trafic de véhicules volés et d'agressions contre des citoyens sous la menace et l'usage d'armes blanches. Deux véhicules volés ont ainsi été récupérés. (APS)