CriminalitÃ©, Tindouf : 31 affaires enregistrÃ©es en un mois

Pas moins de 31 affaires liées aux atteintes aux biens et aux personnes ont été enregistrées au courant du mois de janvier 2017, par les différents services de la sûreté de la wilaya de Tindouf, dont 14 affaires d’atteinte à des biens, 2 affaires inhérentes à l’atteinte à la pudeur, ainsi que bien d’autres d’ordre financier et économique. En outre, le bilan mensuel des activités de ce corps de sécurité fait également état d’une saisie de 725 g de kif traité et de 7 comprimés psychotropes, pour cette même période, dont toutes les affaires ont été traitées à hauteur de 54,83% et ont incriminé 39 personnes. 17 d’entre elles ont été présentées devant les instances judiciaires compétentes.

Ramdane Bezza