RCR-MOB (1-0) et USMH-MCO (0-0)

Le RC Relizane s’est imposé contre le MO Béjaia sur le score de 1 à 0 (mi-temps : 1-0), en ouverture de la 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football disputé jeudi à Relizane. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Zidane à la 36e minute sur penalty. A noter que les deux équipes ont terminé la partie à 10, après les expulsions de Sidibé du MOB et Benayad du RCR. A la faveur de cette victoire, le RC Relizane avec 20 points en 19 matchs joués partage la 12e place du classement avec le CA Batna et le DRB Tadjenanet. De son côté, le MO Béjaia reste bon dernier avec 13 points et deux matchs en moins. Dans l’autre match de la 21e journée, disputé ce jeudi, l’USM Harrach et le MC Oran se sont neutralisés (0-0). Avec ce nul, le MC Oran reste à la 5e place avec 30 points, alors que l’USM Harrach avec 27 points rejoint provisoirement la JS Saoura à la 8e place du classement.