MCA-MOB et JSK-USMA avancÃ©s aux 6 et 7 mars

Les matchs MC Alger-MO Béjaia, et JS Kabylie-USM Alger pour le compte de la 23e journée du championnat de Ligue 1 ont été avancés respectivement aux lundi 6 mars et mardi 7 mars, indique la LFP, hier sur son site officiel. Le Mouloudia d’Alger accueille les ‘‘Crabes’’ au stade Omar-Hamadi de Bologhine (16h00), tandis que la JSK recevra l’USMA au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou à partir de 16h00 également. Les deux matchs ont été avancés ont raison de la participation du MCA, de la JSK et de l’USMA dans les compétitions africaines interclubs, dont les 16es de finale aller sont prévus les 10, 11 et 12 mars.