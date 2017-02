DeuxiÃ¨me usine jumelle du laboratoire algÃ©rien El-Kendi : Inauguration fin 2017

Aujourd’hui, l’industrie pharmaceutique est considérée comme l’une des industries les plus grandes et les plus croissantes à l’échelle mondiale. Elle contribue beaucoup à la croissance générale d’une nation et au développement continu des secteurs de la santé et de l’économie. L’État algérien encourage la production pharmaceutique nationale, d’où la multiplication des efforts de créer et de produire localement.

C’est dans cette perspective que le laboratoire algérien El-Kendi multiplie les investissements et voit grand. Dans une déclaration à El Moudjahid, lors d’une journée portes ouvertes, au pôle industriel El Kendi-Sidi-Abdellah, le directeur général d’El-Kendi, le docteur Abdulmonem Al Ali, a indiqué qu’«El-Kendi a consenti le plus grand investissement industriel privé dans le domaine pharmaceutique en Algérie, il s’agit de l’usine opérationnelle depuis 2009 au niveau de Sidi-Abdellah d’un montant de 60 millions de dollars, pour sa première phase, et elle atteindra un investissement global de 100 millions de dollars, avec les nouveaux projets en cours, notamment l’usine jumelle, dont les travaux sont dans la phase finale et qui permettra la création de 400 nouveaux emplois directs à l’inauguration de la deuxième usine jumelle en fin 2017».

Il faut dire qu’El-Kendi est le premier laboratoire algérien de production de médicaments et le premier à avoir développé la fabrication locale des traitements des maladies chroniques (cardiologie, neuropsychiatrie, urologie, asthme et maladies respiratoires, oncologie et maladies auto-immunes).

«En plus, l’entreprise enrichit son portefeuille avec des produits hospitaliers et des médicaments issus de la biotechnologie, grâce à l’acquisition de licences pour de nouvelles thérapies dans ces classes. La fabrication des produits d’El-Kendi est effectuée selon les normes locales répondant au standard international, dans une installation dont les plans et le design sont approuvés par la FDA (American Food and Drug Administration)», a souligné le docteur Abdulmonem Al Ali.

Selon les explications fournies, toutes les formes usuelles sont fabriquées, à savoir les formes sèches (comprimés et gélules), les formes liquides (Sirops) et les formes pâteuses (crèmes et gels). Les formes injectables, dont le projet est à un stade avancé sur le plan de la conception, constitueront un motif de fierté supplémentaire, puisqu’il est prévu de fabriquer, entre autres, des produits d’oncologie et des médicaments bio-similaires. Construite sur 8.000 m² de surface utile, l’usine d’El-Kendi, dont l’inauguration officielle remonte à avril 2008, produit les trois formes usuelles, à savoir les formes sèches, les liquides et les pâteuses, selon les normes algériennes et internationales. Dotée d’un équipement de haute technologie, l’usine, dont les plans ont été validés par l’agence américaine du médicament, Food and Drug Administration, dispose d’une capacité de production actuelle de 66 millions d’unités de vente par an, et avec les nouvelles extensions et l’usine jumelle, ce sera 100 millions d’unités de vente par an.

Afin de répondre à ses ambitieux objectifs, El-Kendi ne lésine pas sur la mise en place de moyens humains et matériels destinés à propulser cette société au rang d’acteur important sur le marché algérien et de

leader dans l’exportation de médicaments d’Algérie vers toute la région de l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Wassila Benhamed