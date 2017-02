ANPDSF : lâ€™AGO de lâ€™association pour le sport fÃ©minin vendredi

L'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin (ANPDSF) tiendra son assemblée générale ordinaire, vendredi à 9h00, au siège du fond national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives à Ghermoul (Alger), a indiqué lundi un communiqué de l'association. L'ordre du jour de la réunion portera notamment sur la lecture et adoption des bilans moral et financier de l'exercice (2016), du mandat olympique (2013-2016), l'étude du rapport du commissaire aux comptes et l'approbation de la désignation du commissaire aux comptes. Les membres procéderont également à l'élection de la composante de la commission de candidatures et celle des recours, en prévision de la tenue de l'Assemblée générale élective, réglementairement, dans les 15 jours qui suivent la tenue de l'AG ordinaire.