Bordj Bou-ArrÃ©ridj : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau de trafic de drogue

La BRI de la Sûreté de wilaya de Bordj Bou Arreridj a réussi à démanteler un réseau international de trafic de stupéfiants spécialisé dans la drogue dure.

Ce réseau composé de 3 personnes dont deux sont émigrés en France se chargeait de ramener cette drogue pour la consommation locale.

Il a fallu une surveillance serrée et discrète d’un des membres du réseau âgé de 34, installé en France, pour coincer ce dernier. Quand ce membre qui répond aux initiales de L.A est rentré en Algérie il a été suivi par les éléments de la brigade.

C’est ainsi qu’il a reçu deux invités au début de la semaine : l’un d’eux est monté avec lui pendant que l’autre est ressorti pour aller chercher à manger.

C’était le signal que le groupe allait rester pour préparer quelque chose. Les éléments de la BRI ont arrêté le suspect qui avait sur lui du kif traité apparemment pour sa consommation personnelle .Ils ont découvert un véritable laboratoire de préparation des doses de la cocaïne dans la chambre à coucher du premier suspect qui était en compagnie d’un autre émigré âgé, quant à lui, de 50 ans .

Une quantité de 81 grammes de drogue dure non courante dans la wilaya , des outils de découpe , de pesée et d’emballage du produit ainsi que des sommes d’argent en devises et en dinars, en plus des appareils de communication ont été saisis sur place .

Présentés devant le procureur de la République prés du tribunal de Bordj Bou Arreridj, les membres du réseau sont placés sous mandat de dépôt.

Fouad Daoud