ConfÃ©rence internationale sur les droits de l'Homme : Une dÃ©lÃ©gation de l'APN Ã  Doha

L'Assemblée populaire nationale (APN) participera les 20 et 21 février à Doha (Qatar) aux travaux d'une conférence internationale sur "les approches des droits de l'homme face aux conflits dans la région arabe", a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire. L'APN sera représentée aux travaux de cette conférence par le député Noureddine Essed, en sa qualité de président de la commission des affaires législatives et juridiques et des droits de l'homme au Parlement arabe.