MDN : Six casemates dÃ©truites Ã  Bouira

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont détruit, le 18 février 2017, six casemates pour terroristes à Bouira ainsi que deux obus et un canon et de fabrication artisanale à Boumerdès (1re Région militaire)", précise le MDN. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale "ont arrêté, à Oran (2e RM) huit narcotrafiquants et saisi un kilogramme de cocaïne, tandis que trois contrebandiers ont été appréhendés à bord de deux camions chargés de 8.535 unités de différents boissons, à El-Oued et Ouargla (4e RM)".

D'autre part, des détachements combinés de l'ANP "ont intercepté huit contrebandiers à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM) et saisi un camion, six véhicules et six détecteurs de métaux, tandis que 53 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été appréhendés à Tamanrasset, Tlemcen, Bechar et Adrar". En outre, des unités des Gardes-côtes d'Annaba (5e RM) "ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 36 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", conclut la même source.