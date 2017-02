Europa League : 80 supporters privÃ©s de match pour avoir chantÃ© dans lâ€™avion

80 supporters stéphanois ont été débarqués d’un avion à Düsseldorf, jeudi, alors qu’ils se rendaient en Angleterre pour suivre les 16es de finale aller de la Ligue Europa entre Manchester United et l’ASSE. Motif ? Ils chantaient avec ferveur avant le décollage…Ces supporters de Saint-Etienne se souviendront longtemps de leur déplacement à Manchester pour assister au choc des 16es de finale de la Ligue Europa entre les Verts et les Red Devils… Hélas pour eux, ils n’ont jamais pu voir Old Trafford, ni même le nord de l’Angleterre. La joyeuse bande était en transit ce jeudi. Débarqués par le commandant de bord de l’avion qui devait les mener jusqu’à Manchester, ces inconditionnels de l’ASSE auraient compromis la sécurité du vol en entonnant des chants partisans à leur entrée dans l’appareil. "Un comportement de hooligans", selon la compagnie Eurowings, que réfutent les intéressés, lesquels placés sous bonne garde policière ont finalement raté le match. Certains ont pu prendre un autre vol mais, bien trop en retard, ont été refoulés aux portes du stade. D’autres ont dû passer la nuit à l’aéroport avant d’être rapatriés à Lyon au petit matin. Tous, en tout cas, demandent aujourd’hui réparation, via un "Collectif Düsseldorf" qui, déjà, ne manque pas de soutiens.