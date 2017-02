Annaba : 79 personnes en dÃ©tention provisoire

Pas moins de 79 personnes ont été placées en détention provisoire durant le mois de janvier dernier à Annaba. Selon le bilan mensuel de la sûreté de wilaya, ces mis en cause ont été arrêtés pour divers chefs d’inculpation, dont port d’armes prohibées, détention et consommation de drogues.

Plus de 4.000 opérations de police ont été effectuées dans la même période et qui se sont soldés par 94 arrestations qui font l’objet de mandat de recherche pour divers délits, selon le même bilan, qui signale par ailleurs le retrait immédiat de 809 permis de conduire. 38 accidents de la circulation sont à l’origine de quatre décès et de 47 personnes blessées dont la cause principale est le non-respect du code de la route.

B. G.