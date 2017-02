CriminalitÃ© : 63 personnes arrÃªtÃ©es en une semaine

Le plan spécial de lutte contre la criminalité au niveau de la wilaya d'Alger, enclenché récemment par les services de la gendarmerie nationale, a permis l'arrestation de 63 personnes impliquées dans des affaires criminelles en une semaine, a indiqué vendredi dernier un communiqué de ce corps de sécurité. Dans le but d'instaurer un climat de sécurité et de quiétude, le groupement territorial de la GN de la wilaya d'Alger a enclenché "un plan spécial de lutte contre la criminalité", ce qui a permis "l'arrestation de 63 personnes impliquées en une semaine".

Dans ce contexte, la brigade de recherche de la GN de Chéraga a arrêté "trois individus impliqués dans le trafic de comprimés psychotropes activant dans la région ouest de la capitale et saisi une quantité importante de ces substances".

Les brigades territoriales de Cherarba et de Chaâibia ont également réussi à démanteler deux bandes spécialisées dans le trafic de drogues (kif traité). Les éléments de ce réseau, au nombre de cinq, ont été arrêtés et une quantité importante de drogues a été saisie.

Aussi, deux réseaux criminels spécialisés dans le vol avec violence et la dégradation des biens de l'Etat ont été mis hors d'état de nuire par les brigades de Dar El Beida et Dekakna. La brigade de Reghaia a, de son côté, démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol de câbles téléphoniques ayant causé à l'entreprise "Algérie Télécom" des pertes matérielles considérables.

L'opération en question s'est soldée par la saisie d'une "importante quantité de câbles téléphoniques de 1.200 mètres et du véhicule utilisé par le réseau". La brigade de recherche d'Alger a arrêté trois individus accusés d'usurpation de fonctions et de titres.

Par ailleurs, les éléments de la brigade de Birtouta ont réussi à libérer une fille mineure après avoir été kidnappée par deux individus, ayant des antécédents judiciaires, qui ont été arrêtés", a ajouté le communiqué.

Sur la base d'informations recueillies par les éléments de la brigade de Zeralda, une importante quantité de boissons alcoolisées a été saisie.

En outre, une importante quantité de viandes blanches impropres à la consommation (9 quintaux) a également été saisie par la brigade de Baraki.

D'autre part, dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulier, 11 individus ont été arrêtés grâce à une opération menée par les brigades de Bab Ezzouar et Baba Ali.

Par ailleurs, 9 individus recherchés ont été arrêtés et présentés devant les juridictions compétentes, a précisé le communiqué. (APS)