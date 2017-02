Environnement : Des solutions aux problÃ¨mes de lâ€™eau

La problématique de l’eau demeure en fait l’une des préoccupations majeures des différentes parties prenantes, dans la garantie d’une gestion de cette ressource vitale.

C’est dans cette optique que le département des sciences de la matière de l’université Tahri-Mohamed de Béchar a programmé un séminaire national sur l’eau et l’environnement, pour les 26 et 27 février prochains, et qui devra essentiellement se pencher, par le biais d’une sensibilisation et d’une compréhension des enjeux de l’eau, sur des solutions aux différentes problématiques. Placé sous le slogan « Le meilleur des savoirs, c’est celui qu’on partage », cette rencontre à laquelle devront prendre part des chercheurs et intervenants des universités de Blida, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Alger, Boumerdès, Béchar, mais également d’Angleterre, de Tunisie et du Maroc, aura à traiter de cinq thèmes principaux, à savoir les procédés d’épuration (entre filtration et interactions eau/matériaux), l’épuration et l’énergie (production et réutilisation de biogaz), la qualité des eaux de boisson et d’irrigation (ressources naturelles et impacts de la pollution des eaux), la géopolitique de l’eau (droit à l’eau, réglementation et législation) et la catalyse et l’environnement.

Tout en faisant le point sur l’avancement des travaux de recherche dans le domaine de la chimie des eaux, ce séminaire se voudra être une occasion de concertation et de débat entre tous les acteurs publics et privés, associés dans la gestion des ressources et des différents usages de l’eau. Il ne va pas sans dire, qu’en engageant des réflexions sur un domaine aussi sensible, les participants devront parvenir à faire des propositions sur les divers aspects de la gestion de l’eau, afin d’aboutir à promouvoir ces solutions et à développer des moyens de leurs mise à exécution.

