Mascara : PrÃ©vention contre les flÃ©aux sociaux

Poursuivant leurs activités de sensibilisation, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont organisé durant la matinée du jeudi dernier une campagne de sensibilisation au profit des étudiants de l’université Mustapha-Stambouli de Mascara. En effet, des cadres de la sûreté de wilaya, relevant des services de wilaya de police judiciaire et de la sécurité publique ont animé une conférence de sensibilisation au profit des étudiants universitaires. Au début de la conférence, les locuteurs ont évoqué les dangers des accidents de la route en exposant les statistiques enregistrées sur territoire de compétence, et en mettant en exergue les différentes causes relatives à l’élément humain. Ensuite, les cadres de la police sont passés au sujet de l’usage négatif d’Internet et des réseaux sociaux donnant lieu souvent à des cyber-crimes ciblant la vie privée des individus et leurs biens à travers l’escroquerie. Les conférenciers ont mis l’accent sur les efforts déployés par les services de police en matière de lutte contre ce type de crimes par le biais la création de brigades spécialisées à travers les sièges de sécurité à l’effet de prendre en charge les doléances des citoyens. Des conseils et orientations ont été prodigués aux étudiants, ces derniers constituant une des franges de jeunes des plus concernées par ces moyens de communication, notamment ce qui concerne la consultation de sites suspects, la prise de contact avec des étrangers, la publication de renseignements personnels sur les réseaux sociaux. La conférence s’est clôturée par l’évocation des risques d’addiction aux drogues, ainsi que les efforts des services de la sûreté de wilaya dans le cadre de la lutte contre ce fléau aux conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Ces activités de sensibilisation visent à ancrer, chez les jeunes, la culture de la prévention ainsi qu’à élever le degré de conscience sécuritaire chez eux.

A. Ghomchi