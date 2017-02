Au cours de deux opÃ©rations distinctes de lâ€™ANP : 14 terroristes neutralisÃ©s Ã  Bouira

« Suite à l’opération menée par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ayant permis d’éliminer cinq terroristes, le 15 février près de la commune d’El Adjiba, wilaya de Bouira (1re RM), et de récupérer cinq pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions, une paire de jumelles, une plaque photovoltaïque et neuf téléphones portables, il a été procédé à l’identification des terroristes éliminés », précise le MDN. « Il s’agit des criminels : Z. Ahmed alias Ahmed El Gharbi qui avait rallié les groupes terroristes en 2001, Ch.Y. Mohamed alias Abdelaziz Abou Leith, qui avait rallié les groupes terroristes en 2007, B. Nabil alias Abou Anès El Ouargli, N. Djilali alias Abou El Mouthana et A. Issam alias El Moundhir qui avaient rallié les groupes criminels en 2008.

« Dans le cadre de la poursuite de l’opération de fouille et de ratissage déclenchée par les forces de l’Armée nationale populaire près de la commune d’El-Adjiba, wilaya de Bouira/1re Région Militaire, un détachement de l’ANP a neutralisé, hier, neuf terroristes et saisi 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 fusils semi-automatiques et une quantité de munitions», a précisé la même source. Ainsi, le bilan de cette opération, qui est toujours en cours, s’élève à la mise hors d’état de nuire de 14 terroristes et la récupération de 13 armes à feu, une quantité de munitions et divers objets. (APS)