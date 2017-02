Attaque terroriste au Pakistan : Lâ€™AlgÃ©rie condamne avec la plus grande Ã©nergie

L’Algérie condamne avec «la plus grande énergie» l’attaque terroriste perpétrée jeudi dans un sanctuaire soufi au Pakistan, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l’APS. «Nous condamnons avec la plus grande énergie l’attaque terroriste meurtrière perpétrée hier dans un sanctuaire soufi dans la ville de Sehwan (Pakistan)», a déclaré le responsable. «Ce nouvel acte de terreur interpelle à nouveau la communauté internationale sur la nécessité d’une action unifiée, rapide et conséquente pour circonscrire le danger que représente l’hydre terroriste dans différentes régions du monde», a ajouté M. Benali Cherif «Tout en rappelant notre condamnation sans appel du terrorisme, nous nous inclinons devant la mémoire des victimes tombées dans cette attaque et présentons nos sincères condoléances à leurs familles, de même que nous exprimons notre sympathie et notre solidarité avec le peuple et le gouvernement pakistanais frères», a précisé le porte-parole du MAE.