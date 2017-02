SÃ©tif : Deux personnes arrÃªtÃ©es pour escroquerie

Une fois encore, les éléments du groupement territorial de la gendarmerie de Sétif viennent de frapper fort en mettant fin aux agissements de deux ressortissants africains impliqués dans le trafic de faux billets.

Une action méritoire qui n’est pas sans s’inscrire dans la dynamique de préservation de l’économie nationale et vient en fait consolider les actions déjà matérialisées dans un domaine aussi sensible qui a permis cette fois-ci aux éléments de la brigade de la gendarmerie de Ain Trig de traiter une affaire d’escroquerie.

Les faits concernent deux ressortissants, l’un malien et l’autre camerounais, qui circulaient sur le territoire national sans se soumettre à la réglementation en vigueur et qui ont fait au préalable l’objet d’une décision d’expulsion.

Une affaire qui remonte à la fin du mois de janvier 2016 au moment où une victime nommée D. M. se présente à la brigade de Ain Trig à l’effet d’informer les services de la gendarmerie d’une escroquerie dont il a été victime de la part de deux sujets africains. Alors qu’il se trouvait dans la ville de Sétif et que l’un d’eux lui a demandé l’aumône, la victime s’aperçoit que les deux personnes n’étaient pas très « nettes », au moment notamment où l’une d’elles proposera à la victime un marché tendant à lui échanger un montant en fausse monnaie contre la moitié de sa valeur en monnaie authentique. La victime s’accorde alors avec son interlocuteur pour un autre rendez-vous, argumentant cela par le fait qu’il n’était pas en possession de la somme demandée et lui donne donc son numéro de téléphone.

A la lumière de toutes ces données et des investigations menées sur le terrain, les éléments de la brigade de la gendarmerie d’Ain Trig mettent en œuvre un dispositif adapté à l’effet de procéder, avec la contribution de la victime, à l’arrestation en flagrant délit des deux sujets africains. C’est ainsi qu’un second rendez-vous sera fixé à l’effet de matérialiser le marché proposé et échanger donc 20 000 DA en fausse monnaie contre 10 000 en monnaie authentique. Ce même jour, une personne prend attache par téléphone avec la victime et l’informe que la somme proposée était disponible, permettant ainsi aux éléments de la gendarmerie nationale, aidés en cela par la section d’intervention de la sécurité, de mettre en place un dispositif bien ficelé bouclant toutes les issues pour prendre « la main dans le sac » les deux sujets africains mis en cause qui seront arrêtés et conduits à la brigade pour la suite de l’enquête. La poursuite des investigations permettra aux éléments de la gendarmerie nationale de relever que les deux ressortissants qui se trouvaient sur le territoire national avaient fait au préalable l’objet d’une décision les obligeant à quitter le territoire national.

C’est ainsi que les deux personnes mises en cause seront présentées devant le procureur de la république du tribunal de Sétif et condamnées à 6 mois de prison avec sursis et à 50 000 dinars d’amende, alors que les produits saisis ont été remis au service des étrangers et de l’émigration de la sûreté de wilaya, indique le communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif.



F. Zoghbi