Ã‰tudiants en pharmacie : Les revendications pÃ©dagogiques prises en charge

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé lors d'une réunion avec les représentants des étudiants en pharmacie, au siège du ministère, que leurs "revendications pédagogiques sont prises en charge à travers les mécanismes de suivi mis en place". Tenue à la demande des représentants des étudiants en pharmacie, la réunion a été consacrée à la "poursuite du dialogue et de la concertation autour de l'évaluation, par étape, des revendications pédagogiques retenues lors des différentes rencontres et inscrites dans le rapport de la dernière réunion tenue le 24 janvier 2017". Dans son communiqué, le ministère a appelé "les étudiants en pharmacie à reprendre les cours dans les plus brefs délais pour pouvoir récupérer les cours perdus notamment les travaux pratiques". Le ministère a également réitéré "sa disposition à poursuivre le dialogue, la voie adoptée par le secteur dans le traitement des revendications objectives".