Conseil Ã©conomique et social arabe : M. Abdelmadjid Tebboune au Caire

Le Conseil économique et social arabe de la Ligue arabe tient aujourd’hui sa 99e session au Caire, sous la présidence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère. La session sera consacrée à l'examen et au débat de plusieurs points, notamment le suivi de l'état de mise en œuvre des décisions de la précédente session, et la préparation du sommet arabe prévu le 28 mars en Jordanie. Les participants se pencheront également sur des questions afférentes au suivi de la grande Zone arabe de libre-échange et de l'Union douanière arabe, aux investissements dans les États arabes et au projet de ceintures vertes dans le monde arabe. L'examen de la décision du Conseil des ministres arabes du Tourisme relative à la création d'un secrétariat général distinct pour ce conseil sera également à l'ordre du jour, a ajouté la même source.