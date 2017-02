MDN : Six casemates dÃ©truites Ã  BoumerdÃ¨s

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a détruit, le 12 février 2017 à Boumerdès/1re RM, six casemates pour terroristes, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit une mine de confection artisanale à Bordj Bou-Arréridj /5e RM», précise le MDN. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont saisi, à Tlemcen /2e RM, 130 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments des Gardes-frontières de Béni Ounif, wilaya de Béchar /3e RM, ont saisi une autre quantité de (26,240) kilogrammes», ajoute la même source. «D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, dans des opérations distinctes menées à Tlemcen, Béchar, Adrar, Djanet et In Guezzam, deux contrebandiers et 32 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines, et ont saisi aussi deux véhicules tout-terrain, 700 grammes de dynamite, trois détecteurs de métaux, cinq groupes électrogènes, deux marteaux-piqueurs et un téléphone satellitaire», conclut le MDN.