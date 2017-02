Tir de missile nord-corÃ©en : Le Conseil de sÃ©curitÃ© condamne

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné lundi à l'unanimité le tir de missile effectué dimanche par la Corée du Nord.

Les quinze pays membres du Conseil ont approuvé un texte proposé par les Etats-Unis affirmant que le tir de missile constituait une "grave violation" des résolutions de l'ONU et menaçant Pyongyang de "nouvelles mesures significatives". Le Conseil de sécurité s'était réuni d'urgence à la demande des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, au lendemain de ce nouveau test de missile balistique.

L'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU Nikki Haley a appelé dans un communiqué les pays membres du Conseil de sécurité "à utiliser tous les moyens possibles pour dire clairement à Pyongyang et à ses acolytes que ces tirs sont inacceptables".