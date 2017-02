15 morts dans lâ€™attentat de Lahore : Le Pakistan en deuil

Le Pakistan était en deuil hier après un attentat revendiqué par les talibans en plein centre de la capitale culturelle Lahore, dont le bilan a grimpé à 15 morts, déclenchant les critiques des habitants contre l'incapacité des autorités à assurer leur sécurité. Le ministre en chef de la province du Pendjab, Shahbaz Sharif, a déclaré un jour de deuil après l'attentat qui a frappé Mall Road, l'une des principales artères de cette capitale provinciale, fief du parti au pouvoir et de la puissante armée. Au moins 15 personnes, dont six policiers, ont été tués selon un responsable des secours, Dr Ahmad Raza, et 87 blessées par la bombe qui a explosé en début de soirée, au moment de l'heure de pointe et d'une manifestation du secteur chimique et pharmaceutique.