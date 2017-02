Tindouf : Pour une utilisation rationnelle dâ€™internet

Poursuivant son action de sensibilisation pour une utilisation rationnelle d’internet, lancée déjà depuis plusieurs semaines par la Direction générale de la Sûreté nationale, les services de police de la wilaya de Tindouf poursuivent leur travail de proximité, visant à toucher un maximum de jeunes, notamment les utilisateurs d’internet. Placé sous le thème «Sois toi-même le changement et Unissons-nous pour un réseau internet meilleur», les éléments de la sûreté se sont rendus au niveau des cybercafés de la ville, pour prodiguer conseils et orientations à l’intention de ces jeunes internautes, insistant notamment sur une prise de responsabilité progressive de leur part, ainsi qu’une utilisation sécurisée et positive des TIC.

Les élèves du collège Ourida-Medad ont également reçu la visite des policiers, venus leur rappeler les éventuels dangers encourus, lors d’ une mauvaise utilisation d’internet et des réseaux sociaux, tout en leur suggérant de bien vouloir participer à cette large diffusion de tous les conseils, à l’égard des jeunes.

Ramdane Bezza