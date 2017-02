Adrar : Saisie de 66,8 g de kif traitÃ©

Décidés à lutter contre la criminalité, sous toute forme que ce soit, notamment celle ayant trait au trafic de la drogue, les éléments de la deuxième sûreté urbaine d’Adrar, agissant sur des informations fiables et après avoir entrepris les investigations nécessaires, ont pu arrêté un jeune homme de 27 ans, qui s’adonnait à la commercialisation illicite de stupéfiant et dont une fouille corporelle aura permis de découvrir 47,2 g de kif traité, alors que sur ordre du procureur de la République près le tribunal d’Adrar, ils auront découvert, au sein de son appartement, 19,6 autres grammes de cette même marchandise prohibée. Présenté devant le Procureur, pour détention, consommation et commercialisation illégale de drogue, l’accusé a écopé de quatre années de prison ferme et a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Adrar.

R. B.