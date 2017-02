40e session du Conseil des gouverneurs du Fida : M. Abdesselam Chelghoum Ã  Rome

La 40e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international pour le développement agricole (Fida) se tient aujourd’hui et demain à Rome, avec la participation du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum, a indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre sera consacrée à "un débat sur les choix cruciaux que le Fida doit opérer de manière à contribuer efficacement à l'accroissement des investissements en faveur des populations rurales et la transformation inclusive et durable des zones rurales, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030", précise la même source.

Selon le communiqué, la 40e session du Conseil des gouverneurs du Fida verra la nomination du nouveau président du Fonds pour un mandat de quatre ans. L'actuel président du Fida est Kanayo Nwanze. Créé en 1977, le FIDA dont le siège est à Rome, est une institution spécialisée de l'ONU qui agit comme une banque d'aide au développement ayant pour vocation d'aider financièrement au développement agricole et rural dans les pays en développement et en transition. Il a pour mission d'y combattre la faim, la malnutrition et la pauvreté par l'amélioration des moyens et techniques agricoles et par la création et la modernisation d'activités agricoles ou commerciales en milieu rural, notamment à travers des projets de micro-financement gérés au niveau local, rappelle-t-on.