FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne de karatÃ© (FAK) : Les dates des assemblÃ©es arrÃªtÃ©es

La Fédération algérienne de karaté (FAK) a arrêté les dates de ses assemblées générales, ordinaire et élective pour le mandat olympique (2017-2020), a-t-on appris auprès du secrétaire général de l'instance fédérale. L'assemblée ordinaire aura lieu le vendredi 24 février à 9h00 au siège du Comité Olympique et Sportif Algérien (COA) et l'élective est fixée pour le 3 mars à la même heure et au même endroit, a ajouté le SG, Slimane Mesdioui. La semaine dernière, la fédération a tenu une assemblée extraordinaire pour l'engagement d'un nouveau commissaire aux comptes.

L'assemblée générale ordinaire (AGO) portera sur la lecture pour approbation des bilans moral et financier de l'exercice 2016, ainsi que du bilan du mandat olympique 2013-2016. A la fin des travaux, l'assemblée aura à élire les membres de la commission de candidatures et celle de recours, en prévision de l'assemblée générale élective qui désignera la nouvelle équipe de la Fédération algérienne de karaté durant le prochain mandat olympique (2017-2020).