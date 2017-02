FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne des luttes associÃ©es (FALA) : Lâ€™AGO le 16 fÃ©vrier, lâ€™AGE le 28 fÃ©vrier

La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) a arrêté les dates de ses assemblées générales, ordinaire et élective pour le mandat olympique (2017-2020). Ainsi, l’assemblée générale ordinaire aura lieu ce jeudi 16 février, à partir de 9h au Centre des préparations des équipes nationales et des sportifs d’élite de Souidania. Elle sera présidée par le président de la FALA, Rabah Chebbah. L’AG élective est pour sa part programmée pour le mardi 28 février, au même lieu et à la même date.

M.-A.A.