TEBESSA : Protestation contre les coupures dâ€™eau

Plusieurs dizaines d’habitants du centre-ville de Tébessa, ont fermé hier la route menant vers Constantine avec des objets hétéroclites, pour protester contre une coupure d’eau potable d’une vingtaine de jours, a-t-on constaté. Selon des témoignages recueillis par l’APS, les contestataires ont expliqué que leur action est due à «la non approvisionnement du centre-ville de Tébessa, en eau potable depuis 25 jours». L’action est due également au fait que plusieurs pétitions, adressées notamment au président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) et à l’Algérienne des Eaux (ADE), «n’ont pas eu de réponse». Contacté par l’APS, le directeur local de l’ADE, Lakhdar Hadhoud , a fait savoir que cette coupure d’eau potable a été induite par les travaux de nettoyage du forage d’Ain-Zergua qui alimente le centre-ville de Tébessa et qui ont pris pris fin, lundi (ndlr, hier), assurant que la reprise de l’approvisionnement en eau potable reprendra dès aujourd’hui. (APS)