Syrie : Vers un accord sur lâ€™Ã©changede prisonniers ?

Les autorités syriennes ont proposé un accord sur un échange de prisonniers avec les groupes armés, à l'approche de la nouvelle rencontre entre le gouvernement syrien et l'opposition à Astana, a rapporté hier l'agence de presse Sana.

Le gouvernement syrien se dit prêt à conclure un accord avec les groupes armés et à libérer des prisonniers à condition que ceux-ci soient échangés contre des civils enlevés, a indiqué Sana, citant une source au sein du gouvernement.

Selon la source, les autorités syriennes "confirment être prêtes, à titre permanent + et surtout dans le cadre des efforts déployés en vue de la rencontre d'Astana + à échanger des détenus contre des hommes, femmes et enfants (civils et militaires) enlevés par les groupes terroristes".

Le problème de la libération des détenus a été évoqué lors de la rencontre entre le gouvernement et l'opposition à Astana, en janvier.