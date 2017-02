SaÃ¯da : Prise en charge de plus de 1.600 SDF

Le comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien (CRA) prend en charge plus de 1.600 personnes sans abri, et ce, depuis octobre dernier, a-t-on appris samedi dernier de son responsable. Ces personnes sont hébergées au niveau du centre des insuffisants respiratoires, dans la commune d'Ain Lahdjar, où des repas chauds leur sont offerts, a indiqué le président du comité, Hakoum Benbrahim. L'opération se poursuit jusqu’à la fin de la saison hivernale connue pour son froid rude. Une vingtaine de SDF sont pris en charge quotidiennement surtout à Saida et orientés vers le centre précité en collaboration avec des directions de l’action sociale et de la Protection civile et la sûreté de wilaya, a-t-il ajouté. Le comité de wilaya du CRA a distribué, avec le concours des associations caritatives de la wilaya, des vêtements d’hiver, des couvertures et des repas chauds à des malades mentaux sans abri, a-t-on signalé.