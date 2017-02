Adrar : DÃ©couverte dâ€™une cache dâ€™armes et de munitions

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert, le 10 février 2017, lors d'une patrouille de fouille à Adrar (3e RM), près des frontières, une cache d'armes et de munitions contenant : 1 canon SPG -9, 2 mitrailleurs de calibre 14,5 mm, 1 mitrailleur de calibre 12,7 mm, 1 mitrailleur de type PKT, 2 fusils à jumelles de calibre (7.62x54) mm, et 3 mitrailleurs RPK», précise le MDN. La cache contient également «2 pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, 1 fusil semi-automatique de type SKS, 1 fusil à répétition, 1 fusil de type MAS-36, 7 obus D30, 15 obus de mortier calibre 60 mm, 18 roquettes SPG-9, calibre 73 mm, 3 Roquettes RPG-7, 2 missiles Grad BM, 10 grenades F1, ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 7.098 balles de différents calibres», ajoute la même source. «Ces résultats réalisés sur le terrain confirment, une fois de plus, l'engagement et la détermination des unités de l'ANP à garantir la sécurisation de nos frontières et à empêcher toute tentative d'atteinte à l'intégrité et la sécurité du territoire national», souligne le ministère.



Neuf narcotrafiquants et un contrebandier appréhendés



«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, les éléments de la Gendarmerie nationale de Tlemcen (2e Région militaire) ont appréhendé deux narcotrafiquants, le 8 févier , et saisi 292 kilogrammes de kif traité et deux véhicules touristiques, tandis qu'un détachement de l'ANP a arrêté quatre narcotrafiquants et saisi 15 kilogrammes de kif traité, ainsi qu'un véhicule de transport», relève le MDN. À Hassi Messaoud (4e Région militaire), un détachement de l'ANP «a arrêté un contrebandier et saisi un camion chargé de sept fusils à harpon, 3.472 téléphones portables, 800 caméras de surveillance, 45 appareils de positionnement par satellite, un lot de médicaments et de produits cosmétiques, tandis qu'un autre détachement a appréhendé trois contrebandiers à Djanet et saisi un véhicule tout-terrain et un détecteur de métaux». D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières «ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar, Béchar, Adrar et Tlemcen, 31 immigrants clandestins, alors que dans la 2e Région militaire, les unités des Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande de plus de 2.860 litres de carburants».



Sauvetage de 11 personnes



«Dans le cadre des opérations de sauvetage, de lutte contre l'émigration clandestine et le trafic de drogue, menées le long du littoral du pays, les unités de nos Forces navales ont enregistré, durant le mois de janvier 2017, à travers leurs interventions, le sauvetage de onze personnes, dont deux enfants et l'assistance portée à cinq chalutiers en difficulté», note le MDN. Les Forces navales ont également procédé à «la mise en échec de tentatives d'immigration clandestine de cent soixante-quatre personnes de nationalité algérienne, dont trois femmes et six mineurs, ainsi que treize immigrants africains, dont trois femmes, et la saisie de 87,7 kg de kif traité». Ces résultats «dénotent la disponibilité de nos unités navales pour assurer la sécurité de nos frontières maritimes et leur veille permanente afin de préserver les vies de nos concitoyens tout au long du littoral du pays», conclut le communiqué. (APS)