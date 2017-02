Le MinistÃ¨re de la Culture rassure les Ã©tudiants de lâ€™Ã©cole supÃ©rieure des Beaux-arts : Dialogue ouvert

L’administration centrale du ministère de la Culture confirme sa volonté d’accompagner l’administration de l’école supérieure des Beaux-Arts à travers un dialogue ouvert, continu et mutuel pour assurer les revendications et demandes sociales et pédagogiques de ses étudiants.

Pour assurer la continuité des directives du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, qui s’est déplacé le 15 janvier à l’école pour écouter les revendications des étudiants démontre l’attention et l’intérêt de la tutelle afin de parvenir à trouver les solutions appropriées des préoccupations soulevées. Le ministre de la Culture a invité les membres du conseil pédagogique de l’école supérieure des Beaux-Arts pour se réunir et débat et consultation autour des méthodes académiques et la loi fondamentale de l’école. Azzedine Mihoubi a rassuré les membres du conseil pédagogique de son parrainage et accompagnement pour développer les méthodes académiques en coordination avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (ministère de tutelle pédagogique), une mission qui demande du temps pour sa concrétisation. Au sujet de l’hébergement des étudiants des Beaux-Arts dans les cités universitaires, le ministère continue ses efforts pour trouver une solution définitive. Par ailleurs, le ministère rassure les étudiants de son accompagnement pour organiser dans les plus brefs délais leur assemblée générale pour voter des représentants.

K. B.