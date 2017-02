Mme Benghebrit s’entretient avec Mme Elisabeth Guigou : Échanges dans le domaine éducatif

La coopération entre l'Algérie et la France dans le domaine éducatif a été au centre d'une rencontre entre la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit et la présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée française, Elisabeth Guigou, a indiqué un communiqué du ministère. La ministre a présenté à cette occasion un exposé sur le système éducatif en Algérie et les efforts consentis par l'Etat en faveur de l'éducation, en tant que secteur prioritaire, ainsi que les réformes engagées par le ministère depuis 2003 et les grands ateliers en voie de réalisation qui permettront de relever le défi d'atteindre l'école de qualité, précise le communiqué. La rencontre a eu lieu en présence de l'Ambassadeur de France à Alger, Bernard Emié, conclut le communiqué.