Conférence annuelle du Parlement arabe : M. Ould-Khelifa au Caire

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould Khelifa, prend part aux travaux de la Conférence annuelle du Parlement arabe et des chefs des Conseils et Parlements arabes prévue au Caire, a indiqué un communiqué de l'APN. "Le président du Parlement arabe Mechaal Ben Fahm Esselmi a adressé une invitation à M. Ould Khelifa pour prendre part à cette réunion qui intervient pour redynamiser la Déclaration du Caire qui avait sanctionné les travaux de la première Conférence tenue en février 2016 afin de renforcer la relation entre le Parlement arabe et les Conseils et Parlements des pays arabes". La Conférence vise également à "unifier les positions" concernant les questions arabes et stratégiques et permettre au Parlement de concrétiser la dimension populaire dans le système d'action arabe commune. Les participants examineront la situation exceptionnelle dans les pays arabes qui nécessite "la conjugaison des efforts arabes communs pour régler les questions épineuses, les défis et les menaces qui guettent la sécurité de la nation arabe, en raison de la propagation du phénomène du terrorisme et des groupes terroristes ainsi que l'ingérence étrangères dans les affaires internes des pays arabes".



Entretien avec M. Mechaal Ben Fahm Esselmi



M. Mohamed Larbi Ould Khelifa s'est entretenu avec le président du Parlement arabe, Mechaal Ben Fahm Esselmi. Les deux parties ont passé en revue "les différents défis et enjeux qui se posent au Monde arabe et les voies et moyens de consécration de la paix et de la sécurité par une plus grande solidarité arabe et loin de toute ingérence étrangère". Il a également été question de "la consolidation de la coopération entre le Parlement algérien et le PA", conclut le communiqué.